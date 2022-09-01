По гриби із закордонним паспортом: на Закарпатті ухилянти придумали схему, як втекти за кордон

Підозрювані були поблизу румунського кордону, а коли їх помітили прикордонники - намагались втекти.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Мешканців Тячівського району помітили поблизу урочища Щауль Рахівського району. Коли ті побачили прикордонників - намагались втекти, проте зупинились після попереджувальних пострілів у повітря.

" Своє перебування у прикордонні затримані, мешканці Тячівського району, пояснили бажанням назбирати грибів, проте звичних для грибників атрибутів у вигляді корзин чи відер вони не мали, натомість мали при собі і закордонні паспорти, і ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали порушників. Їм інкримінують ст.336 Кримінального Кодексу України "Ухилення від призову за мобілізацією". Загалом прикордонники на Закарпатті від початку дії воєнного стану затримали 700 чоловіків.

Нагадаємо, до України за добу повернулося 45 тисяч осіб.

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