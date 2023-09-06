На хабарях "погоріли" 4 посадовці митної служби – фото

Служба безпеки викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби в Одеській області, а також ліквідувала нові корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами оперативних заходів було затримано чотирьох посадовців митних органів, а чиновниці з податкової вже повідомлено про підозру.

Правоохоронці встановили, що керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби вимагала хабар у $5 тис. в місцевого підприємця. Натомість – обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

За матеріалами СБУ їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Також СБУ затримала митників, які за хабарі "допомагали" бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою", а також "обходити" обов’язкові імпортні платежі.

В Одесі затримано заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який "занижував" для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку. Щомісяця посадовець проводив через схему майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких "оцінював" у $500.

Затримання посадовця митниці СБУ.

Посадовець митної служби та СБУ.

Гроші, виявлені у посадовців митниці.

Гроші, виявлені у посадовців митниці.

У Львові затримано головного державного інспектора митного поста "Краківець", який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У разі відмови – погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості. Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів до України.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали агента ФСБ, який встановлював маячок для корегування ракетного удару по об’єкту "Укрзалізниці" (фото).

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