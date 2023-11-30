На хабарях "погоріли" 4 суддів Київського апеляційного суду (фото)

Працівники НАБУ і САП викрили на одержанні хабарів чотирьох суддів Київського апеляційного суду.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро 30 листопада.

Як з’ясувало слідство, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це згаданому судді та трьом його колегам представник компанії мав дати 35 тис. дол. хабара.

Коли суддя-посередник отримав хабар, то 10 тис. дол. залишив собі, а 25 тис. дол. поклав у коробку з-під віскі, щоб згодом передати колегам. Останні після отримання грошей розділили їх між собою.

Чотирьох суддів Київського апеляційного суду викрито на хабарах / Фото: НАБУ

До слова, нещодавно на шалених хабарях було викрито двох народних депутатів України та їхніх поплічників. Йдеться про депутатів від "Слуги народу" Андрія Одарченка і від партії "За майбутнє" Сергія Лабазюка.

Читайте також: