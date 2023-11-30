На хабарях "погоріли" 4 суддів Київського апеляційного суду (фото)

Четверо суддів розділили між собою 35 тис. дол. неправомірної вигоди.
Працівники НАБУ і САП викрили на одержанні хабарів чотирьох суддів Київського апеляційного суду.
Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро 30 листопада.
Як з’ясувало слідство, суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це згаданому судді та трьом його колегам представник компанії мав дати 35 тис. дол. хабара.
Коли суддя-посередник отримав хабар, то 10 тис. дол. залишив собі, а 25 тис. дол. поклав у коробку з-під віскі, щоб згодом передати колегам. Останні після отримання грошей розділили їх між собою.
До слова, нещодавно на шалених хабарях було викрито двох народних депутатів України та їхніх поплічників. Йдеться про депутатів від "Слуги народу" Андрія Одарченка і від партії "За майбутнє" Сергія Лабазюка.
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