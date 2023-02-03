На харчуванні для ЗСУ вкрали ще понад 120 млн гривень: СБУ викрила дві масштабні схеми (фото)

Командир військової частини на Київщини вкрав майже 2,4 млн, усе інше - провернули посадовці Міноборони.

Служба безпеки України викрила ще дві масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на харчування українських військових. Сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 120 мільйонів гривень.

Про це 3 лютого повідомили в СБУ.

Замість постачання продуктів мільйони виводили в тінь

Так, посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на оптове постачання продовольства до місць дислокацій військових.

Однак бюджетні кошти було переведено на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази і обладнання для надання таких послуг.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Замість постачання продовольства до ЗСУ учасники схеми виводили кошти у тінь через низку афілійованих фірм.

Двом керівникам підприємств, задіяних у злочинній схемі, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Командир військової частини на Київщині вкрав майже 2,4 млн

Крім цього, командир однієї з військових частин на Київщині вкрав майже 2,4 млн гривень, виділених на харчування особового складу.

До схеми він залучив чотирьох своїх підлеглих і комерсантів, які вносили недостовірні відомості до звітної документації для приховування "відкату".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань затримало п'ять зловмисників, які привласнювали кошти, виділені на харчування військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, вони постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Сума встановлених збитків державі від діяльності махінаторів сягає понад 4,6 млн грн.

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