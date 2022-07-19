На Харківщині 50-річний рецидивіст намагався зґвалтувати 11-річного хлопчика

Зловмисник схопив дитину на вулиці, коли вона їхала повз його будинок на велосипеді.

У Харківській області 50-річний рецидивіст намагався зґвалтувати 11-річного хлопчика.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Сьогодін, 19 липня 2022 року в одному із сіл Богодухівського району раніше неодноразово судимий, зокрема і за зґвалтування, чоловік схопив на вулиці 11-річного хлопчика, який їхав повз його будинок на велосипеді. Зловмисник силоміць затягнув дитину до себе додому і намагався зґвалтувати.

Також читайте У Миколаївській області правоохоронця підозрюють у зґвалтуванні дитини

Дитину врятувала родичка. Сусідські діти розказали їй, що бачили, як зловмисник затягнув хлопчика до себе додому. Жінка прибігла до будинку і вибила двері, після чого хлопчик зміг вибігти на вулицю.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі засудили збоченця, який після смерті дружини ґвалтував свою малолітню доньку.

Читайте також: