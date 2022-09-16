На Харківщині 7-річний хлопчик пів року провів в окупації без батьків: деталі

Одразу після деокупації дитину доправили до Харкова та передали матері.
На Харківщині 7-річний хлопчик пів року провів в окупації без батьків.
Про це інформує поліція Харківської області.
Перед початком повномасштабної війни 7-річного Максима відправили погостювати до бабусі й дідуся у село Липці Харківської області. Але російські війська окупували населений пункт. Хлопчик залишився в окупації, вивезти його не було можливості.
Мати Максима та й він сам пережили найстрашніші місяці у постійному хвилюванні, адже забрати дитину з окупованої території жінка не могла.
Одразу після деокупації, 15 вересня, під час відпрацювання села Липці ,правоохоронці дізналися історію Максима. Хлопчика того ж дня доправили до Харкова та передали матері.
Раніше повідомлялося, що в Ізюмі від військових дій загинули щонайменше тисяча людей.
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