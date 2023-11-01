На Харківщині 83-річний керівник гуртка розбещував дітей: деталі

На Харківщині 83-річному чоловікові повідомили про підозру в педофілії.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Що відомо про педофіла

83-річний чоловік вів секцію пішохідного туризму для учнів Шарівського ліцею (Богодухівський район) і працював двірником у цьому ж навчальному закладі.

Як виявилося, в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчаток.

Деталі злочину

Розбещення дівчаток відбувалося на початку начального року 2021-2022. Тоді діти відмовилися ходити до гуртка. Але через страх та сором не назвали батькам справжні причини.

Лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі, стало відомо огидну правду.

"Дівчинка каже, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди, сідниці та статеві органи. Вона намагалася пручатися, вириватися, але педофіл завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, та маскував свої збочення під допомогу", – зазначив Болвінов.

Ще дві жертви, однокласниці цієї дівчини, вже також дали свідчення. Діти наполягають: чоловік робив такі дії умисно.

"Діти прибирали його руки від себе, відверто показували, що це їм неприємно. Але педофіл вчиняв таке сексуальне насильство над шестикласницями не один раз. Користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих", – каже правоохоронець.

Реакція навчального закладу

За словами Болвінова, колектив ліцею, керівник гуртків, вчителі стали на бік свого колеги та дають йому найкращі характеристики.

"Слідчі довго працювали над тим, щоби підготувати підозру цьому керівнику дитячого гуртка. Та врешті нам вдалося зібрати достатньо доказів, вже вручили повідомлення про підозру в сексуальному насильстві щодо неповнолітніх. А враховуючи те, що він робив це неодноразово та з дітьми, яким не виповнилося навіть 14-ти років, покарання чекає суворе", – сказав віею

Зловмисникові загрожує п'ятнадцять років позбавлення волі або найвища міра покарання – довічне ув'язнення. Зараз підозрюваний, за рішенням слідчого судді, під цілодобовим домашнім арештом.

Діти стверджують, що 83-річний чоловік їх розбещував / Фото: Facebook Сергій Болвінов

"А всім батькам хочу наполегливо порадити – спілкуйтеся з дітьми, будуйте довіру та говоріть на такі теми. Дуже важливо вже з малого віку пояснювати, що ніхто не має права торкатися чи до чогось її змушувати, що це – неприпустимо. Зробіть так, щоби ваша дитина могла завжди прийти до вас з будь-яким, найделікатнішим питанням, не соромилася та не боялася", – закликали у поліції.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік систематично ґвалтував 13-річну доньку та змушував її робити інтимні фото.

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