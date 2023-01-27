На Харківщині частково перекрили трасу в напрямку Дніпра: що сталося

Коли ділянку відкриють, поки невідомо.

На Харківщині частково перекрили для руху транспорту від 27 січня трасу М-29. Дорога сполучає Харків з Дніпром.

Про це повідомили у Службі автодоріг Харківщини.

Зазначається, що перекриття траси пов'язане з ремонтом штучної споруди на км 101+300. Коли ділянку відкриють для проїзду, поки не повідомляють.

"Від 27 січня на ділянці автомобільної дороги М-29 Харків - Красноград - Перещепине - Дніпро у напрямку м. Дніпро км 92+000 - км 102+200 тимчасово закриваємо рух для всіх видів автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

На час ремонту закриту частину дороги автомобілі зможуть об'їхати зустрічною смугою на ділянці км 92+000 —-км 102+200 у напрямку Дніпра.

Як повідомлялося, 27 січня в Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси через проблеми з електроенергією.

Читайте також: