На Харківщині четверо осіб згоріли живцем: подробиці трагедії (фото)

У регіоні бушують лісові пожежі.
Четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді на Харківщині, ще двоє людей мають опіки.
Про це повідомив очільник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
З його слів, загинули двоє жінок-переселенок, місцеві чоловік та жінка.
Люди не встигли втекти — полум'я розповсюджувалося швидко з території Донецької області до села Піски-Радьківські.
"Вогонь знову прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", — уточнив Болвінов.
Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло виявили рятувальники.
Читайте також: