На Харківщині четверо осіб згоріли живцем: подробиці трагедії (фото)

Четверо людей згоріли живцем внаслідок пожежі у Борівській громаді на Харківщині, ще двоє людей мають опіки.

Про це повідомив очільник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

З його слів, загинули двоє жінок-переселенок, місцеві чоловік та жінка.

Люди не встигли втекти — полум'я розповсюджувалося швидко з території Донецької області до села Піски-Радьківські.

Фото: Facebook Сергій Болвінов

"Вогонь знову прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", — уточнив Болвінов.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло виявили рятувальники.

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