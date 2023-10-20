На Харківщині чоловік 10 хвилин гамселив кохану до смерті, а тіло скинув у вигрібну яму

У Лозовій Харківської області чоловік забив співмешканку до смерті, після чого скинув тіло жертви у вигрібну яму.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що чоловік вбив свою співмешканку, з якою проживав останні десять років. Між ним і жінкою виникали конфлікти.

"Трагедія трапилась в одному з домоволодінь у м. Лозова у вечірній час, близько 20 години. Чоловік і жінка вкотре почали сваритись, перебуваючи на подвір’ї будинку. Зловмисник штовхнув потерпілу у груди, вона впала на тротуарну плитку. Подолавши таким чином супротив, чоловік став бити жінку ногами по тулубу і голові. Побиття непритомної жертви тривало близько 10 хвилин. Залишивши її на тому ж місці, чоловік повернувся до будинку. Наступного ранку, вийшовши на подвір’я і побачивши тіло співмешканки, зловмисник усвідомив, що вона мертва. Аби приховати злочин, він скинув труп у вигрібну яму, розташовану на території домоволодіння, а потім ще й засипав його вапном", - розповіли у прокуратурі.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину лише частково. Він пояснив, що жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів.

Суд визнав винним 55-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті 20-річний хлопець вбив жінку через відмову у сексі.

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