На Харківщині чоловік на першому ж побаченні зґвалтував жінку, з якою познайомився в Мережі

Слідчі Харківщини повідомили зловмисникові про підозру у зґвалтуванні жінки. Потерпілий познайомився з жертвою на сайті знайомств і запросив її на побачення, яке закінчилося злочином.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

"Під час прогулянки 26-річний раніше судимий за зґвалтування мешканець Харкова заманив 34-річну потерпілу в лісову посадку та зґвалтував її", – розповіли подробиці в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмисникові повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітка підозрюють у завдаванні тілесних ушкоджень і зґвалтуванні жительки Мукачівського району.

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