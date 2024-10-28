На Харківщині чоловік на першому ж побаченні зґвалтував жінку, з якою познайомився в Мережі

Зловмисник відбуватиме покарання.
Слідчі Харківщини повідомили зловмисникові про підозру у зґвалтуванні жінки. Потерпілий познайомився з жертвою на сайті знайомств і запросив її на побачення, яке закінчилося злочином.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
"Під час прогулянки 26-річний раніше судимий за зґвалтування мешканець Харкова заманив 34-річну потерпілу в лісову посадку та зґвалтував її", – розповіли подробиці в поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Зловмисникові повідомили про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті підлітка підозрюють у завдаванні тілесних ушкоджень і зґвалтуванні жительки Мукачівського району.
Читайте також:
- У Сумах чоловік 9 років ґвалтував дитину, а потім почав шантажувати
- Систематично ґвалтував трьох дітей: на Дніпропетровщині домашнього тирана відправили під варту
- Згвалтував дитину і втік з-під варти: у Києві затримали педофіла
- У Хмельницькому дідусь під час дитячого свята вчинив сексуальне насильство над рідною онукою