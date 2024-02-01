На Харківщині чоловік наводив російські ракети на ЗСУ: коли його затримали - вигадав цинічне пояснення

Житель Харківщини здавав позиції ЗСУ під час осіннього контрнаступу 2022 року.

У Харківській області до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здавав окупантам позиції ЗСУ, зокрема він співпрацював із так званим "прессекретарем народної міліції ДНР". На суді чоловік цинічно заявив, що мовляв, не винний, бо "спілкувався з журналістами".

Про це йдеться у вироку Соснівського райсуду м. Черкаси.

За даними суду, уродженець Донеччини, який мешкав у Харківській області у вересні-листопаді 2022 року під час контрнаступу здавав позиції ЗСУ.

Чоловік у вересні 2022 року у російській соцмережі "Вконтакті" познайомився із жінкою, яка мешкає на окупованих територіях України та передавав їй дані про місця дислокації ЗСУ на Харківщині, а вона - так званому "прессекретарю народної міліції ДНР". Листування підозрювані здійснювали через Telegram.

Так, під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку 14 вересня 2022 року зрадник передав окупантам дані про рух військової техніки та особового складу у бік міста Ізюм. 19 вересня він повідомив окупантам про рух танків та паливозаправників ЗСУ. У жовтні він здав окупантам місця дислокації ЗСУ у селищі Рогань Харківської області, наприкінці жовтня здав місця дислокації ЗСУ поблизу селища Роздольне та Новопокрови Чугуївського району Харківської області. Підозрюваний працював на окупантів до листопада 2022 року.

На суді житель Харківщини провину не визнав. Він цинічно заявив, що нібито "спілкувався із журналістом з Одеси", який писав про життя у Харківській області під час війни.

Суд проаналізував докази та визнав свідчення підсудного неправдивими. Зокрема - у переписці зі своєю спільницею були чітко вказано, що він передає дані про "рух військової техніки та живої сили".

Суд визнав чоловіка винним за ч.3 ст.114-2 КК України та засудив до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік здав Росії місця дислокації ЗСУ.

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