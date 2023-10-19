На Харківщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: його суворо покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.
У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Дергачівського районного суду Харківської області.
За даними суду, чоловік у квітні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатною до служби в армії. 29 липня він отримав повістку для проходження військової служби. 31 липня чоловік повинен був прибути до ТЦК і СП для відправлення у військову частину, проте житель Харківщини цього не зробив.
На суді підозрюваний провину визнав, розкаявся і просив його суворо не карати.
У матеріалах справи вказано, що чоловік "раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра і нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо".
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, на Вінниччині "обмежено придатний" чоловік відмовився від мобілізації і його засудили.
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