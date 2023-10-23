На Харківщині чоловік отримав повістку і пів року ховався від мобілізації на дачі: як його покарали

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але пів року ховався від мобілізації на дачі.

Про це йдеться у вироку Балаклійського районного суду Харківської області.

За даними суду, житель Харківщини у лютому 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловік отримав бойову повістку та повинен був 11 лютого 2023 року прибути до військкомату, проте він цього не зробив та переховувався.

На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що на роботі його відправили до ТЦК та СП, згодом він пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби в армії. Після того, як він отримав бойову повістку, почав переховуватись у знайомого на дачі. Там чоловік прожив майже пів року. Коли він повернувся додому, його виявили працівники поліції. Житель Харківщини заявив, що не хоче служити в армії, оскільки "не може взяти зброю до рук і націлити її на іншу людину".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Полтавській області судили водія шкільного автобуса, який відмовився від мобілізації через хвору дитину та матір з 2 групою інвалідності. За це його засудили до іспитового терміну позбавлення волі.

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