На Харківщині чоловік забив до смерті жінку та намагався обдурити поліцію

37-річний чоловік раніше вже був засуджений.
На Харківщині чоловік під час застілля побив жінку руками та ногами. Від отриманих травм вона померла.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, трагедія сталася у селищі Пісочин. Там 37-річний раніше засуджений чоловік під час вечері накинувся з кулаками на 52-річну жінку. Він побив її по голові та тілу, внаслідок чого громадянка померла.
Коли ж копи його розшукали, він спробував обдурити їх, тож давав неправдиві свідчення.
“Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Йому загрожує від 10 до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Запоріжжі невідомий розстріляв у під'їзді чоловіка: кілеру вдалося втекти.
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