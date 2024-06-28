На Харківщині чотири райони визнані небезпечними: звідки евакуюють дітей

На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Йдеться про Ізюмський, Богодухівський, Куп’янський, Чугуївський райони області.

Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про:

Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.

У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сіл Олександрівка та Скорики.

20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

"Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами", – зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео ще одного застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М54 в районі Липців на Харківщині.

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