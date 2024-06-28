На Харківщині чотири райони визнані небезпечними: звідки евакуюють дітей

Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області.
На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми. Йдеться про Ізюмський, Богодухівський, Куп’янський, Чугуївський райони області.
Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Йдеться про:
- Села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.
- У Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сіл Олександрівка та Скорики.
- 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.
- 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.
"Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами", – зауважив Синєгубов.
Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео ще одного застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М54 в районі Липців на Харківщині.
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