На Харківщині депутат наказав переобладнати лікарні під госпіталі для окупантів: його затримали

На Харківщині затримали депутата Куп'янської районної ради, який наказав переобладнати українські лікарні під військові шпиталі російських окупантів. Раніше колаборант очолював міський відділ охорони здоров'я.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що після захоплення райцентру депутат підтримав ворога і добровільно запропонував йому свою допомогу в організації лікування поранених окупантів. За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ".

Фото: СБУ

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Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, зокрема бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів.

Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали. Чоловіку повідомили про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність. Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Херсоні затримали очільників російської катівні, яка діяла під час окупації. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за двома статтями: державна зрада та колабораційна діяльність.

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