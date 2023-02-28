На Харківщині депутат наказав переобладнати лікарні під госпіталі для окупантів: його затримали

Після звільнення населенного пункту ексчиновник намагався "загубитися" серед місцевих жителів.
На Харківщині затримали депутата Куп'янської районної ради, який наказав переобладнати українські лікарні під військові шпиталі російських окупантів. Раніше колаборант очолював міський відділ охорони здоров'я.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Зазначається, що після захоплення райцентру депутат підтримав ворога і добровільно запропонував йому свою допомогу в організації лікування поранених окупантів. За це його призначили керівником "відділу охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп‘янського району РФ".
Ексчиновник особисто розпорядився невідкладно лікувати учасників російських окупаційних угруповань, зокрема бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Після звільнення Куп’янська колаборант сподівався уникнути правосуддя і "загубитися" серед місцевих жителів.
Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали. Чоловіку повідомили про підозру ч. 5 ст.111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність. Під час оголошення підозри він повністю визнав свою провину.
Нагадаємо, у Херсоні затримали очільників російської катівні, яка діяла під час окупації. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру за двома статтями: державна зрада та колабораційна діяльність.
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