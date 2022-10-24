На Харківщині директорка ліцею впроваджувала російські стандарти освіти - прокуратура

Директорка ліцею в Куп’янському районі, що на Харківщині, впроваджувала російські стандарти освіти. Її підозрюють у колабораціонізмі.

Про це повідомили в Харківський обласній прокуратурі.

За даними слідства, директорка ліцею у Куп’янському районі під час окупації співпрацювала з представниками РФ.

На початку серпня так званий "голова" окупаційної адміністрації Великого Бурлука провів збори за участю вчителів та представників відділу освіти. Псевдоочільник наказав відкривати школи та розпочинати навчальний процес "як у Росії".

Після цього директорка повідомила вчителям про впровадження у ліцеї стандартів освіти Російської Федерації. Навчання мало проводитися виключно російською мовою та з використанням підручників держави-агресорки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Тож освітянка може отримати термін від десяти до п'ятнадцяти років.

Також нагадаємо, що в Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинули вже 11 чоловіків.

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