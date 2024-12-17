На Харківщині дитину збив потяг: поліція розслідує інцидент

Постраждала перебуває в лікарні у важкому стані.

На перегоні "Мерефа-Бірки", що в Харківському районі, потяг збив 13-річну дівчину. Подія сталася 16 грудня близько 11:00.

Про це повідомила поліція Харківської області.

"На переході вона пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини", – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, під час трагедії дівчинка перебувала в навушниках. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали чотири особи, серед яких військовослужбовець Національної гвардії України.

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