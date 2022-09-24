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На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах, коли збирали гриби

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На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на мінах, коли збирали гриби

Фото: Associated Press

На деокупованих територіяї України чатують небезпеки у вигляді мін та розтяжок. 

В Чугуївському районі 45-річний чоловік підірвався на міні під час збору грибів. Такий самий нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Керівник області закликає утриматися від відвідування лісів. Адже зараз безневинне хобі може коштувати життя або здоров'я.

"Вкотре нагадую усім, що відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів", - повідомив Синєгубов. 

Як повідомлялося, на Житомирщині службовий автомобіль лісової охорони підірвався на міні. Один працівник лісництва загинув, другий - перебуває у реанімації.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
218
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