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На Харківщині голова селища перейшов на бік росіян: агітував людей сприяти окупантам

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На Харківщині голова селища перейшов на бік росіян: агітував людей сприяти окупантам

pixabay.com

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру у державній зраді Старосалтівському селищному голові.

Слідство встановило, що голова селища Старий Салтів Чугуївського району перейшов на бік ворога. Під час окупації військами держави-агресорки він допомагав загарбникам. 

Про це повідомили у пресслужбі Офіса генерального прокурора.

Чоловік провів нараду депутатів селищної ради. Під час неї заявив, що вирішив допомагати збройним силам Російської Федеації. Крім того, він агітував місцевих мешканців сприяти окупантам. Селищний голова надав російським військовим приміщення для проживання, забезпечував їх харчуванням, транспортними засобами.

Українця затримали. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Донецькій області правоохороні викрили чоловіка, який був інформатором військових держави-агресорки Росії в регіоні. Він ередавав дані окупантам про позиції ЗСУ та інших військових формувань України.

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