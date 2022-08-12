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На Харківщині левиця гуляла селом: її піймали та евакуювали (фото)

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На Харківщині левиця гуляла селом: її піймали та евакуювали (фото)

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Тварину передали зоозахисникам.

На Харківщині поблизу села Високе мешканці дачних кооперативів помітили левицю посеред вулиці. Виявилося, що це восьмимісячне левеня Василіса, яке жило в сусідньому господарстві та вирішило вийти прогулятися.

Про це повідомляє UAnimals.

Команда організації розшукала власника тварини та пояснила, що утримувати дикого звіра в домашніх умовах неправильно. Чоловік погодився передати левеня зоозахисникам

Василісу евакуювали з Харківщини до "Притулку для диких тварин" Наталії Попової. 

© facebook.com/UAnimals.official
Фото: facebook.com/UAnimals.official
© facebook.com/UAnimals.official
Фото: facebook.com/UAnimals.official

Нагадаємо, у селі Біляївка на Одещині рятувальники визволили єнота, який застряг у паркані над водоймою. Для того, щоб дістатися тварини, їм довелося плисти на човні.

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