На Харківщині лікарка продавала "непридатність" до армії за 25 тис. доларів

У Харківській області лікарка отримувала хабарі за вплив на голову призовної комісії. Її будуть судити за те, що продавала "непридатність" до військової служби.

Про це повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівниці "Міської клінічної лікарні № 14 імені проф. Гіршмана".

Слідчі встановили, що у липня лікарка була членом військово-лікарської комісії на базі Слобідського об’єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки. Вона отримала хабар за вплив на голову призовної комісії під час проходження призовником медогляду, а також визначення ступеня непридатності чоловіка до військової служби.

За 25 тис. доларів мешканець Харкова отримав би тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про непридатність до проходження військової служби.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов до армії та відклав демобілізацію. Призовна кампанія в Україні у жовтні-грудні проводитися не буде, а звільнення в запас військовослужбовців відкладається на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

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