На Харківщині медики повернули до життя чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті

У 84-річного громадянина настала клінічна смерть через ішемічну хворобу серця
На Харківщині медики врятували чоловіка, який перебував у стані клінічної смерті. Місцевого мешканця знайшли на вулиці непритомним.
Про це повідомили у пресслужбі Центру екстреної допомоги та медицини катастроф.
Подія сталася у Великобурлуцькому районі. Там перехожі на вулиці помітили чоловіка, який не подавав ознак життя. На місце викликали медиків. У 84-річного громадянина настала клінічна смерть через ішемічну хворобу серця.
“Завдяки високопрофесійним діям медиків, двічі серцево-легенева діяльність хворого була відновлена. Живого чоловіка було доставлено до лікувального закладу. Бажаємо хворому скорішого одужання. Дякуємо бригаді медиків за врятоване життя”, — підкресили у пресслужбі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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