На Харківщині можуть розширити зону примусової евакуації - ОВА

Найнебезпечнішими в області є два напрямки.

На Харківщині можуть розширити перелік прифронтових громад, з яких здійснюватимуть примусову евакуацію у зв’язку з російськими обстрілами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Він каже, що в області найнебезпечніші два напрямки: в Ізюмському районі − Борівсько-Лиманський напрямок і Куп'янський.

"Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з декількох населених пунктів. Усе залежатиме від військової обстановки, яку ми там будемо мати", - розповів він.

За даними ОВА, нині там проживає майже 2,5-3 тисяч осіб, зокрема 256 дітей.

Водночас раніше з прифронтових громад Куп'янського району під час примусової евакуації вивезли 299 дітей.

"Із сім’ями це майже 500 людей. Всім їм надали тимчасове житло у Харкові", − підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 12 грудня на Харківщині була оголошена повітряна тривога.

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