На Харківщині на міні підірвався автомобіль рятувальників: двоє загиблих і четверо поранених

В області зберігається дуже висока мінна небезпека.

У середу, 19 жовтня, в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Внаслідок іниденту двоє людей загинуло, четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він наголосив, що в області зберігається дуже висока мінна небезпека. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області. Знешкоджено ще 657 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти з артилерії обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Це Вовчанськ, Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе. Поранення отримав 78-річний мешканець Ізюмського району. Пенсіонера шпиталізували.

Синєгубов також наголоси на необхідності заощаджувати електрику. "Сьогодні від 7:00 до 23:00 на Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин. Заздалегідь зарядіть свої мобільні телефони, павербанки та інші важливі електропристрої", - йдется у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 20 жовтня, армія Російської Федерації атакували ракетами Запорізьку область. Росіяни завдали удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха.

Читайте також: