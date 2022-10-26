На Харківщині на ворожій міні знову підірвалися піротехніки: є загиблі й тяжко поранені

На ворожій міні підірвалися шестеро піротехніків. Одна людина загинула, троє перебувають у тяжкому стані, ще двоє мають поранення середнього ступеню тяжкості.
У Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. Внаслідок інциденту один з рятувальників загинув, ще п’ятеро — поранені.
Про це 26 жовтня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу. Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеню тяжкості", - розповів очільник області.
Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в області залишається дуже високою, тому всім слід бути дуже обережними.
"Закликаю усіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччями доріг. В жодному разі не торкайтеся підозрілих або незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише по дорогах з твердим покриттям, там де уже провели розмінування вибухотехніки", - наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, такий трагічний інцидент вже ставався на Харківщині — 19 жовтня, в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Внаслідок інциденту двоє людей загинуло, четверо осіб отримали поранення.
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