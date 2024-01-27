На Харківщині надзвичайники врятували собаку, який постраждав у пожежі – щемливе відео

Рятувальникам вдалося відкачали тварину після отруєння димом.
На Харківщині працівники ДСНС врятували собаку по кличці Лада, яка постраждала через пожежу у квартирі.
Щемливе відео показали працівники ДСНС.
Так, на ліквідації пожежі в одній з квартир в селищі Куп’янськ-Вузловий рятувальники врятували Ладу. Вони винесли тварину на свіже повітря та завдяки апарату на стисненому повітрі швидко привели її до тями.
"Домашню улюбленицю передано власниці, яка була дуже вдячна рятівникам", - додали в ДСНС.
Нагадаємо, з України евакуювали трьох левів, які постраждали від війни – де перебуватимуть тварини.
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