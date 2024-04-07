На Харківщині невідомі зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів – Міненерго

У Харківській області 14,7 тисяч споживачів у дев’яти населених пунктах залишилися без газу через перекриття невідомими особами засувки на розподільчому газопроводі середнього тиску в Куп'янську.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Там також додали, що внаслідок пошкоджень обстрілами з боку окупантів газорозподільних мереж відключено від газопостачання також 27 споживачів у Харкові.

В одному з населених пунктів Сумського району минулої доби внаслідок артобстрілу пошкоджено наземний газопровід – відключено 16 споживачів.

Нагадаємо, у Міненерго оцінили ймовірність масових відключень світла.

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