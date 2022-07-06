На Харківщині невідомо куди зникають представники окупаційної адміністрації

У тимчасово захопленій Борівській громаді у Харківській області зникли так звані військовий комендант і цивільний очільник.

Про це повідомляє пресслужба Борівської селищної ради у Телеграм.

"Незрозуміла ситуація з окупаційним керівництвом громади. Спочатку залишив свій пост військовий комендант Сергій Роздорожний (за деякою інформацією, він був переведений в Лиман), тепер у невідомому напрямку зник призначений росіянами цивільний керівник Андрій Семашко", - йдеться у повідомленні.

Натомість "керувати" процесами під наглядом росіян намагаються місцеві зрадники та колаборанти, які активно агітують земляків переходити на бік загарбників та виходити на роботу до органів окупаційної влади.

"Закономірно, що на це погоджується здебільшого маргіналізований контингент з сумнівною репутацією, тож і результати їхньої роботи передбачувано будуть відповідними", - кажуть в селищній раді.

Деякі місцеві, схильні до крадіжок, пияцтва та аморального способу життя, також долучаються до пограбувань залишених власниками помешкань та складських приміщень.

"Награбоване російські військові вимінюють на самогон, м‘ясо, інші харчові продукти тощо. У стані алкогольного сп’яніння вони поводяться непередбачувано, погано себе контролюють і не здатні адекватно оцінювати ситуацію. Один з прикладів - спроба перетнути на вантажівці зруйнований місток через Оскільське водосховище", - кажуть у селищній раді.

Нагадаємо, серед росіян, які воюють в Україні, шириться тотальне п’янство. Окупанти деморалізовані через примусову мобілізацію, яка триває на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

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