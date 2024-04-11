На Харківщині оголосили примусову евакуацію: про які населені пункти йдеться

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За інформацією ОВА, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини.

Міста Харкова рішення про евакуацію не стосується, наголосив Синєгубов.

"Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей", – запевнив він.

Раніше ми писали, що РФ закинула нову ІПСО – про евакуацію з Харкова та його околиць.

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