На Харківщині оголосять примусову евакуацію дітей з трьох громад: деталі від ОВА

Перебувати у містах і селах, які розташовані ближче до лінії фронту, стає дедалі небезпечніше.

На Харківщині готуються до примусової евакуації родин із неповнолітніми з 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Сьогодні там перебуває загалом 275 дітей.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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На жаль, ворог продовжує нещадно обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього гинуть люди – як дорослі, так і діти. Щобільше, зберігається високий рівень мінної небезпеки.

"Маємо йти на ці кроки (примусова евакуація – ред.) для збереження життя наших людей", – наголосили в ОВА.

Синєгубов додав, що рішення буде остаточно ухвалене впродовж декількох днів.

Нагадаємо, російська армія вночі проти 25 жовтня атакувала Харківську область, вдаривши по селу Подоли Куп'янського району. Загинули двоє чоловіків.

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