На Харківщині окупанти обстріляли населені пункти в 5 районах, а на міні підірвався мирний житель - ОВА

В результаті обстрілів є постраждалі.

Про ситуацію на Харківщині за минулу добу розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти. В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.

У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали сили ППО.

"За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 людей. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік. Мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів", - заначив олег Синєгубов.

Нагадаємо, російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів.

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