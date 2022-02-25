На Харківщині окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ: поранено двох залізничників

На Харківщині окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ: поранено двох залізничників

Одного залізничника поранено в живіт, іншого — в ногу.

У Харківській області російські окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ.

Про це інформує Укрзалізниця.

Внаслідок обстрілу було поранено двох провідників. Одного залізничника поранено в живіт, іншого — в ногу. Наразі поранені перебувають у лікарні міста, їхній стан стабільний.