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На Харківщині окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ: поранено двох залізничників

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Одного залізничника поранено в живіт, іншого — в ногу.

У Харківській області російські окупанти обстріляли залізничну станцію Куп'янськ.

Про це інформує Укрзалізниця.

Внаслідок обстрілу було поранено двох провідників. Одного залізничника поранено в живіт, іншого — в ногу. Наразі поранені перебувають у лікарні міста, їхній стан стабільний.

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