На Харківщині окупанти скинули авіабомби на зерносховище: фото

Внаслідок повітряного удару російської армії по цивільному об'єкту, на щастя, ніхто не постраждав.

У місті Вовчанську Харківської області російські окупаційні війська завдали авіаційного удару і зруйнували ще один цивільний об’єкт — зерносховище із зібраним врожаєм.

Про це в неділю, 14 січня, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

“У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном. Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв. Дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна”, - написав він у соцмережі, опублікувавши фото з місця авіаудару.

На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 7 січня російські окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, пошкодивши житлові будинки, гараж з автомобілем та підприємство.

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