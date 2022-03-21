На Харківщині окупанти викрали Циркунівського сільського голову

Загарбники викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців.

Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України. У понеділок, 21 березня, викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка.

Про це повідомив голова Харківької ОДА Олег Синєгубов у Facebook.

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"Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців", - йдеться у повідомленні.

Спільно із правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка.

"Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади. На щастя, Віктора Терещенка вдалося звільнити з полону. Переконаний, ворогу нічого не вдасться і цього разу", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, Харків має 972 зруйнований будівель, і 778 з них – це житлові будинки.

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