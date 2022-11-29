На Харківщині окупанти зґвалтували та жорстоко вбили дівчинку і відрізали статеві органи перед стратою хлопцю - Офіс президента

На звільнених від окупантів територіях продовжують виявляти закатовані тіла, серед яких є діти.

Згідно з офіційними даними Офісу генпрокурора України, за час повномасштабної війни РФ проти Ураїни скоєно понад 47,9 тис. воєнних злочинів, загинуло більш ніж 8,4 тис. мирних жителів, зокрема 440 дітей.

Про окремі факти звірств окупантів на Харківщині розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Звірства, з якими ми стикаємося, вражають. Коли наші правоохоронні органи проводили ексгумацію в Ізюмі, то знайшли неповнолітню дівчинку, яку спочатку зґвалтували, а потім жорстоко вбили. Знайшли хлопця, якому перед стратою відрізали статеві органи. Ми виявляємо такі страшні речі щоразу, коли звільняємо новий населений пункт", – розповів керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що за всіма злочинами стоїть один найбільший – так званий материнський злочин агресії, без розслідування якого й покарання винних ніколи не добитися правди. Він додав, що спеціальний міжнародний трибунал для засудження воєнних злочинів в Україні може бути створений шляхом підписання договору між державами, які хочуть до нього приєднатися, або на основі угоди України з міжнародною організацією.

Нагадаємо, що на Херсонщині знайшли тіла матері та сина. Їх окупанти розстріляли пострілами в голову. Відомо, що жінка всиновила чоловіка ще дитиною.

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