На Харківщині палає понад 2300 га лісів: в ДСНС повідомили причину (фото)

Рятувальники ліквідовують загоряння 18 лісових пожеж на території Харківської області.
На Харківщині палає понад 2300 га лісів. Більшість з 18 лісових пожеж спричинили окупанти.
Про це повідомляють в ДСНС України.
Станом на 28 травня вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.
Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.
До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.
Нагадаємо, у Києві згоріло близько 30 авто, 10 мотоциклів та автобус. 27 травня у столиці спалахнула масштабна пожежа на автостоянці. Дим було видно у декількох районах столиці, зокрема на Оболоні.
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