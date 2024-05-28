На Харківщині палає понад 2300 га лісів: в ДСНС повідомили причину (фото)

На Харківщині палає понад 2300 га лісів. Більшість з 18 лісових пожеж спричинили окупанти.

Про це повідомляють в ДСНС України.

Станом на 28 травня вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

Пожежі на Харківщині Фото: ДСНС України

Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.

Пожежі на Харківщині Фото: ДСНС України

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

Пожежі на Харківщині Фото: ДСНС України

До роботи у пекельних лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.

Пожежі на Харківщині Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Києві згоріло близько 30 авто, 10 мотоциклів та автобус. 27 травня у столиці спалахнула масштабна пожежа на автостоянці. Дим було видно у декількох районах столиці, зокрема на Оболоні.

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