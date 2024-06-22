На Харківщині під час доставлення пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти"

Також поранений водій, який супроводжував жінку.
У Вовчанській громаді на Харківщині під час перевозу та доставлення пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти".
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах.
Окупанти вчинили злочин близько 10 години ранку 22 червня.
Також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.
Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.
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