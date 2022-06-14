На Харківщині під час обстрілів загинула мати, її 3-місячну дитину - поранено

На Харківщині під час обстрілів загинула мати, її 3-місячну дитину - поранено

У Печенігах Харківської області у результаті обстрілів росіян поранено 5 людей, загинула 35-річна жінка.

Минулої доби окупанти обстрілювали Харків та Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони.️ Серед поранених у селищі Печеніги тримісячна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали двоє дітей — хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина трьох місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У селі Завгороднє один поранений", — йдеться у повідомленні.

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Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена. У Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичне та готує наступ на Слов'янськ. Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. У районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52. Віримо у Збройні Сили України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти б’ють по Харкову бомбами та ракетами більшої потужності. Терехов описав ситуацію в місті.

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