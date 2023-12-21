На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування (фото)

Вибух стався під час робіт з розмінування ліній електропередач.

На Харківщині підірвалася машина механізованого розмінування Armtrac 400.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, вибух стався під час робіт з розмінування ліній електропередач на деокупованій території.

“Унаслідок спрацювання протитранспортної потужної міни фугасної дії підірвався робочий орган машини Armtrac 400. Таких боєприпасів ворог залишив безліч в області, вони є небезпечними і для цивільного населення, оскільки дуже часто встановлюються з мінами-пастками, які можуть вибухнути від малої ваги. Дотримуйтесь правил безпеки, не чіпайте підозрілих предметів, а у разі їх виявлення - телефонуйте 101”, - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що окупанти вночі завдали удару по Харкову.

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