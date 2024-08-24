На Харківщині підірвався пожежний автомобіль, поранення отримали двоє рятувальників

На Харківщині сьогодні вдень, під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу міста Балаклія Ізюмського району, на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль.

Про це повідомила ДСНС.

Внаслідок вибуху постраждали два рятувальники, які були госпіталізовані до лікарні.

Двоє рятувальників постраждали на Харківщині / ДСНС України

Двоє рятувальників постраждали на Харківщині / ДСНС України

Нагадаємо, 24 серпня російська армія обстріляла селище Степногірськ у Запорізькій області. Троє співробітників ДСНС отримали поранення. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки на п'яти вулицях, виникла пожежа, яку гасить підрозділ ДСНС. Про стан поранених рятувальників інформації немає.

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