На Харківщині після обстрілу РФ досі горять резервуари нафтопереробного підприємства (відео)

Через підвищення загазованості на об'єкті відбуваються вибухи.

На Харківщині внаслідок нічного ракетного удару Росії продовжує горіти один з об'єктів "Нафтогазу".

Про це розповів начальник Харківського військового гарнізону генерал Сергій Мельник ("Марсель").

За його словами, внаслідок обстрілу сталася пожежа на нафтопереробному підприємстві.

"Наразі пожежа ліквідована на площі 4,5 тисячі квадратних метрів території з комунікаціями, але досі горять резервуари та підземні промислові стоки. Через підвищення загазованості відбуваються вибухи", – зазначив генерал.

За його інформацією, станом на 11:30 загальна площа горіння складала близько 5 тисяч кв. метрів. Працівники ДСНС докладають усіх зусиль для ліквідації пожежі.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 20 грудня вкотре обстріляли об'єкт нафтогазової інфраструктури на Харківщині.

17 листопада внаслідок російського обстрілу було пошкоджено газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

За інформацією голови "Нафтогазу України" Олексія Чернишова, росіяни пошкодили в Україні 350 газових об'єктів.

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