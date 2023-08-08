На Харківщині планшет "вбив" 11-річну дівчинку: ґаджет вибухнув, коли вона гралась (фото)

Поліція встановлює причини трагедії.
У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Ґаджет вибухнув у руках дитини.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії.
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом", - повідомили у поліції.
Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.
Нагадаємо, школяр помер через вибух телефона на онлайн-уроці.
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