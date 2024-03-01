На Харківщині планують запровадити примусову евакуацію з 18 сіл: що варто знати

Найближчим часом на Раді оборони Харківської області порушать питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію.

"У 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини. Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА", - заявив він.

Синєгубов запевнив, що влада допомагає евакуюватися. Залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.

"28329 осіб за весь час переїхали в безпечніші умови, з них 869 дітей. А конкретно з початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей. ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки. Життя й здоров'я дітей – найважливіше!", - резюмував він.

Нагадаємо, що щодо евакуації з Донеччини: стало відомо, що поїзди курсуватимуть за новим графіком.

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