На Харківщині потонув 4-річний хлопчик, якого мама залишила без нагляду

На Харківщині потонув 4-річний хлопчик, якого мама залишила без нагляду

Через недбале ставлення до своїх батьківських обов'язків щодо 32-річної жінки відкрили кримінальне провадження.

У вівторок, 28 вересня, матері 4-річного хлопчика, який потонув під час відпочинку на пляжі біля річки Сіверський Донець на Харківщині, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Про загибель на пляжі малолітнього хлопчика в Ізюмське районне управління поліції повідомив очевидець.

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“В ході досудового розслідування слідчі з'ясували, що 32-річна місцева мешканка знаходилась на пляжі біля річки Сіверський Донець разом зі своїм 4-річним сином. Мати на деякий час залишила хлопчика біля водоймища без будь-якого нагляду, в результаті чого дитина втопилась”, - йдеться у повідомленні.

Матері, яка допустила цей недогляд, повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у селі Манченки Харківської області у вигрібній ямі біля власного будинку знайшли тіло 61-річної місцевої мешканки. Обставини її смерті встановлюють поліцейські.

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