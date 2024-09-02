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На Харківщині потужна лісова пожежа: мешканців села евакуюють

На Харківщині потужна лісова пожежа: мешканців села евакуюють

Лісова пожежа на Харківщині перекинулася на село / Фото: pixabay.com

Загалом горять лісові насадження на площі близько 1200 га. 

Через масштабну лісову пожежу в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району на Харківщині місцева влада проводить евакуацію мешканців села Студенок.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на вечір 2 вересня вже евакуйовано понад 200 людей із населеного пункту, на який розповсюдився вогонь. 

Загалом горять лісові насадження на площі близько 1200 га. 

“На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА”, - повідомив Олег Синєгубов.

За його словами, для ліквідації пожежі залучаються додаткові ресурси із інших областей.

Нагадаємо, у травні цього року російські обстріли Куп’янського району на Харківщині спричинили масштабну лісову пожежу.

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