На Харківщині потужна лісова пожежа: мешканців села евакуюють

Загалом горять лісові насадження на площі близько 1200 га.
Через масштабну лісову пожежу в Оскільській територіальній громаді Ізюмського району на Харківщині місцева влада проводить евакуацію мешканців села Студенок.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на вечір 2 вересня вже евакуйовано понад 200 людей із населеного пункту, на який розповсюдився вогонь.
Загалом горять лісові насадження на площі близько 1200 га.
“На місці працюють рятувальні служби у посиленому режимі, ДСНС, поліція, районна та місцеві адміністрації, структурні підрозділи цивільного захисту ХОВА”, - повідомив Олег Синєгубов.
За його словами, для ліквідації пожежі залучаються додаткові ресурси із інших областей.
Нагадаємо, у травні цього року російські обстріли Куп’янського району на Харківщині спричинили масштабну лісову пожежу.
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