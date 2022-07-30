На Харківщині повідомили про підозру черговому колаборантові: став "начальником управління охорони здоров‘я"

Депутату міськради на Харківщині, який на початку березня перейшов на бік окупантів, повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату Куп’янської міськради заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, після російського вторгнення на територію України депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами.

"На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати "начальником управління охорони здоров‘я" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області", - зазначають правоохоронці.

Свої функції псевдопосадовець продовжує виконувати і сьогодні.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше так званому "головному залізничнику Херсонщини" повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Після повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний вступив у злочинну змову із загарбниками і погодився зайняти посаду так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

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