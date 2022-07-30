На Харківщині повідомили про підозру черговому колаборантові: став "начальником управління охорони здоров‘я"

Депутату міськради на Харківщині, який на початку березня перейшов на бік окупантів, повідомлено про підозру у колабораціонізмі.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури депутату Куп’янської міськради заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, після російського вторгнення на територію України депутат Куп’янської міської ради пішов на співпрацю з окупантами.
"На початку березня він прийняв пропозицію від представників країни-агресора стати "начальником управління охорони здоров‘я" у так званій "тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області", - зазначають правоохоронці.
Свої функції псевдопосадовець продовжує виконувати і сьогодні.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, раніше так званому "головному залізничнику Херсонщини" повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.
Після повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний вступив у злочинну змову із загарбниками і погодився зайняти посаду так званого директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
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