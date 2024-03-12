На Харківщині працівники ТЦК крали газовий конденсат з трубопроводу під час комендантської години

"Ділкам" загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харківській області співробітники районного ТЦК та СП крали газовий конденсат, користуючись можливістю вільно пересуватися під час комендантської години.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За словами правоохоронців, колишний стрілець-помічник гранатометника відділення охорони одного з РТЦК Харківської області створив організовану групу. Як спільників він взяв собі на допомогу трьох колишніх військовослужбовців цього ж ТЦК.

Зловмисники викрадали нафтопродукти, які перебувають у магістральних трубопроводах Харківської області. Користуючись можливістю вільно та безперешкодно пересуватися під час комендантської години фігуранти за допомогою спеціального обладнання вчиняли крадіжки.

Таким чином підозрювані викрали газового конденсату на загальну суму понад 400 тис. грн.

Дії зловмисників могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля, спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки, проте "ділків" це не зупиняло.

Наразі триває слідство. Правоохоронці проводять заходи для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності можливих спільників підозрюваних. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві шахраї під виглядом працівників ТЦК та ДБР ошукали підприємця на 1,7 млн грн, погрожуючи йому "мобілізацією".

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