На Харківщині правоохоронці перевірятимуть документи та оглядатимуть транспорт

На Харківщині правоохоронці перевірятимуть документи та оглядатимуть транспорт

СБУ просить громадян, виходячи з дому, мати при собі посвідчення особи.

У п’ятницю, 29 жовтня, Служба безпеки України розпочала проведення в Харківській області антитерористичних навчань. Триватимуть вони до 3 листопада.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у цей час можливі перевірки документів у громадян та огляд транспортних засобів.

“Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Тренування відбуваються в умовах максимально наближених до реальних”, - повідомили в українській спецслужбі.

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Громадян просять мати при собі документи, що посвідчують особу, а також з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

До речі, під час антитерористичних навчань СБУ в Харкові відбуватимуться вибори мера.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

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