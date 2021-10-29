На Харківщині правоохоронці перевірятимуть документи та оглядатимуть транспорт

СБУ просить громадян, виходячи з дому, мати при собі посвідчення особи.
У п’ятницю, 29 жовтня, Служба безпеки України розпочала проведення в Харківській області антитерористичних навчань. Триватимуть вони до 3 листопада.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, у цей час можливі перевірки документів у громадян та огляд транспортних засобів.
“Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Тренування відбуваються в умовах максимально наближених до реальних”, - повідомили в українській спецслужбі.
Громадян просять мати при собі документи, що посвідчують особу, а також з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
До речі, під час антитерористичних навчань СБУ в Харкові відбуватимуться вибори мера.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.